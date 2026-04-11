Milli Savunma Bakanı Güler, Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ve TSK Komuta Kademesi'nin de yer aldığı Değerlendirme Toplantısı'nda, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Toplantıda Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.