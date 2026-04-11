Bakan Uraloğlu: Libya uçağının düşüşüşle ilgili sabotaj tespit edilmedi

Bakan Uraloğlu, Başkent’te düzenlenen "Trabzon Günleri" etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ankara'da düşen Libya uçağına ilişkin devam eden soruşturma süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, sabotaj iddialarına yönelik net mesajlar verdi.

"Sabotaj tespiti söz konusu değil"

Uçağın düşüşüyle ilgili hem kaza kırım ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı sürecin titizlikle devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, şu ana kadar elde edilen verilerin bir sabotajı işaret etmediğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Kuleyle yapılan görüşmeleri ve 'kara kutu' dediğimiz cihazların çözümlerini, pilotların kendi aralarındaki konuşmalarını kamuoyuyla paylaştık. Dolayısıyla burada genel anlamda baktığımızda bir sabotajı biz görmüyoruz. Böyle bir tespitimiz yok. Ancak nihai bilgilendirme ve karar; ekiplerimizin raporu, savcılık ve mahkeme süreciyle beraber sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"İddialar samimiyetten uzak"

Sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialara değinen Uraloğlu, isim vermeden eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti;

Eğer gerçekten samimi olunsaydı, düzelttiğimiz hususlar bir özür beyanıyla paylaşılırdı. Bu tür olaylarda eldeki bilgilerin, gizliliği de düşünülerek öncelikle bizimle paylaşılmasını beklerdik. Ancak bu yapılmadı, sosyal medyadan paylaşıldı. Biz gerekli incelemeleri yaptık; havalimanlarımız 7/24 hava trafik kontrolörlerimiz ve kameralar tarafından takip ediliyor. Libya uçağına, kendi personeli ve yer hizmetleri dışında herhangi bir temasın olmadığını net olarak söyleyebilirim.

"Spekülatif iddialarla kamuoyunu yormayalım"

Havacılık prosedürlerine göre uçaklar arasında olması gereken mesafelerin de korunduğunu belirten Uraloğlu, "Şu ana kadar ortaya konulan, gerçekten şüpheleneceğimiz bir belge yok. Gözümüzden kaçan bir şey olduğunu düşünmüyoruz, varsa da gereğini yaparız. Lütfen kamuoyunu spekülatif iddialarla yormayalım, kafa bulandırmayalım. Biz bu olayın üzerindeyiz ve takip etmeye devam edeceğiz." dedi.