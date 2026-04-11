Van ve Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 422 kg Skunk, 14 kilogram Metamfetamin, 10 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Daire Başkanlığı, jandarma, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenler tebrik edildi.