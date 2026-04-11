Parçalı Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.04.2026 15:21

Van ve Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Van ve Hakkari'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.

Van ve Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 422 kg Skunk, 14 kilogram Metamfetamin, 10 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada,  Daire Başkanlığı, jandarma, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenler tebrik edildi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Yılmaz: Terörün olmadığı yerde şehirler nefes alıyor, umutlar büyüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ