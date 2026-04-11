Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve KOM Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 25 Mart-10 Nisan tarihlerini kapsayan 17 günde suç örgütlerine yönelik 124 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 722 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 67 uzun namlulu silah, 383 tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçası ele geçirildi.