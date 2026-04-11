Gündem
AA 11.04.2026 12:39

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 722 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 124 operasyonda 722 şüpheli yakalandı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve KOM Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 25 Mart-10 Nisan tarihlerini kapsayan 17 günde suç örgütlerine yönelik 124 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 722 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 67 uzun namlulu silah, 383 tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 14 bin 3 fişek ve 1329 silah parçası ele geçirildi.

Sıradaki Haber
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
SON HABERLER
13:05
Zelenski: Paskalya'da ateşkes, gerçek bir barış hareketinin başlangıcı olabilir
12:58
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 48 saatteki saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti
13:07
Eski TBMM Başkanı Cindoruk hayatını kaybetti
12:15
Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
12:16
Yurtta yılın ilk çeyreğinde 232 bin 442 litre sahte içki ele geçirildi
12:08
NYT: İran Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği mayınları bulamadı
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
