Gündem
AA 11.04.2026 12:13

Yurtta yılın ilk çeyreğinde 232 bin 442 litre sahte içki ele geçirildi

Türkiye genelinde halk sağlığını tehdit eden sahte içkiye yönelik operasyonlarda, yılın ilk çeyreğinde 232 bin 442 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyet ve Jandarma birimleri, merdiven altı tesislerde üretilerek piyasaya sürülmeye çalışılan sahte içkiye karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Metil alkol kullanımına bağlı olası can kayıplarının önüne geçmek amacıyla yürütülen saha çalışmaları neticesinde, 1 Ocak-31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan dönemde ülke genelinde 1024 operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı ve planlı yürütülen bu operasyonlarda 1290 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 232 bin 442 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklanırken, 47'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini korumanın temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

ETİKETLER
Sahte İçki Sahte Alkol İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı
