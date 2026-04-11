Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025 yılı adalet istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişimi için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız düzenlemeler ve geliştirdiğimiz uygulamalarla, lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz. Hakim başına düşen dosya sayısını azaltarak her bir dosyaya daha fazla zaman ayrılmasını sağlıyoruz. Soruşturma ve dava süreçlerini hızlandırarak yargılamaların daha kısa sürede sonuçlanmasını mümkün kılıyoruz. Daha hızlı işleyen, daha adil ve vatandaş odaklı yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."