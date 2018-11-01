Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını açıkladı.
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması