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Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Akardan yeni askerlik sistemi açıklaması

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Etiketler: hulusi akar, Milli Savunma Bakanı
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