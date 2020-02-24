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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Her iki Bakan; başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:49
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