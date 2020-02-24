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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Zagorodnyuk ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Zagorodnyuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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