Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar Brüksel'de
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Brüksel'de bugün başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yapılacak oturumlara katılacağı ve iki gün süresince NATO Karargahı'nda çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, Akar'ın bir araya gelmesi planlanan isimler arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de bulunduğu belirtildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Belçika NATO
Son Haberler
- 02:00
- 01:26
- 01:10
- 00:43
- 00:07
Sıradaki Haber
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yabancıların adres beyanları hakkında açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz