Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenecek Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Toplantı kapsamında yapılacak oturumlara katılacak Bakan Akar, iki gün süresince NATO Karargahı'nda çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Bakan Akar'ın bir araya gelmesi planlanan isimler arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bulunuyor.
Akar'ın görüşmelerinde savunma ve güvenlik konuları ile NATO konularını ele alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çabaları sonucu oluşturulan "tahıl koridoru" ile küresel gıda krizinin çözümü ve süreçteki diplomatik çabalarına yönelik vurgu yapması bekleniyor.
Etiketler: Hulusi Akar
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