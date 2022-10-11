Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere birçok alandaki ikili ilişkiler ele alındı.

Mevcut iş birliği mekanizmalarının geliştirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Ortak tarihi ve kültürel bağlara işaret edilen görüşmede, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları da değerlendirildi.