Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Akılbek Caparov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere birçok alandaki ikili ilişkiler ele alındı.
Mevcut iş birliği mekanizmalarının geliştirilerek devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Ortak tarihi ve kültürel bağlara işaret edilen görüşmede, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları da değerlendirildi.
Etiketler: Fuat Oktay Kırgızistan
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