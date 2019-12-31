Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.

Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor.

Milli Piyango çekilişi canlı izle

Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

80 milyon liralık büyük ikramiye, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Yılbaşı özel çekilişi kapsamında dağıtılacak büyük ikramiye, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi.

İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu.

Yılbaşı çekilişi saat kaçta?

Toplam 436 milyon 540 bin TL’lik ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango 2020 Yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca kişi, Milli Piyango "Milli Piyango çekilişi saat kaçta" sorusunun yanıtını merak ediyor.

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak. Yılbaşı çekilişi, saat 15.00'de başlayacak. 80 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet 20.00-21.00 saatleri arasında belli olacak.

Diğer bir büyük ikramiye 8 milyon lira çekilişi ve amorti numaraları çekilişi de yine aynı saatler arasında gerçekleşecek.

Milli Piyango çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanacak. Çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler, kurumun internet adresinden (mpi.gov.tr) canlı olarak izleyebilecek.

Büyük ikramiyeyle neler alınır?

İdarenin hesaplamalarına göre, 80 milyon liralık ikramiyeyle 250 bin liralık 320 adet araç satın alınabiliyor. Talihli, ikramiyeyle 500 bin liralık 160 daire ya da 1880 liralık 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını da alabilecek.

Bu paranın vadeli hesapta değerlendirilmesi halinde, aylık 600 bin lira faiz geliri elde edilebilecek.

Talih kuşu devletin başına da konacak

Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan biletlerin satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Salı günü çekiliş saatine kadar devam edecek.

Yılbaşı çekilişinde biletlerin tümünün satılması halinde, 800 milyon liralık satış geliri elde edilecek. Bu rakamın 227 milyon 729 bin 942 lirası Hazine'nin kasasına girecek. Bunun 121 milyon 349 bin 715 liralık bölümünü katma değer vergisinden oluşacak. Şans oyunları vergisi olarak da 67 milyon 865 bin 28 liralık gelir elde edilecek. Böylece devlete aktarılacak vergi geliri toplamı 189 milyon 214 bin 743 lira olacak.

Kamu payı olarak da devletin kasasına 38 milyon 515 bin 199 lira girecek. Kamu payı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu gibi kuruluşlar için harcanmak üzere Hazine'ye aktarılacak.

Vergi ve kamu payları düşünüldüğünde, devletin toplam kazancı 227 milyon 729 bin 942 lira olacak.

Kaynak: AA/TRT Haber