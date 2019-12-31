Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla görüntülü yeni yıl mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında, "Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz." dedi. 31 Mart seçimleriyle önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirleri yönetecek belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin ve mahalle muhtarlarının belirlendiğini hatırlatan Erdoğan, "Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece Türkiye, 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projelerinin, atılan son adımlarla akamete uğradığını dile getiren Erdoğan, "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "İnşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber