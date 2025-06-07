Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan 2 altın madalya

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Paris Yarışları'nda Vaires Sur Marne parkurunda yarışan milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'ın iki altın madalya kazandığını açıkladı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin sosyal medyada yer alan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Paris Para Kürek 2025'te büyük gurur. Milli Para Kürek sporcumuz Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 erkek tek çifte kategorisinde aynı gün içinde 2000 ve 500 metre open sprint yarışlarını kazanarak iki altın madalyayla ülkemize dönüyor."
June 7, 2025