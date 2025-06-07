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TRT Haber 07.06.2025 21:11

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'daki ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehit Teğmen Fikret Dinçer'in ailesine yaptığı ziyaret hakkında paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Kurban Bayramımızın 2. günü, kahraman şehidimiz Teğmen Fikret Dinçer'in Konya'daki baba ocağını ziyaret ettik, şehidimizin annesi Zübeyde ablamız, babası Ali ağabeyimiz, değerli eşi Şerife kardeşimiz ve biricik kızı Mina yavrumuz ile bir araya geldik. Dualarımız şehidimiz içindi.

Kahraman şehidimiz Fikret Dinçer, Kuzey Irak'ta 23 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştu. Aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

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