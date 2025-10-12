Milli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk etti

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır" denildi.

Milli takımda disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, milli takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Milli Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'den Muhammed Şengezer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."

Kaleci Berke Özer'den milli takım açıklaması

Berke Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı" ifadelerine yer verdi.

Milli file bekçisi, takımın moralini bozmak gibi bir amacının olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da 'teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde' kamptan kendi isteğimle ayrıldım. Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonunun parçası olmaktan her zaman onur duydum."

Berke Özer, milli takım forması giymenin, kariyerindeki en büyük gurur kaynağı olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ay-yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımı'mızın formasını gururla temsil etmiş bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor, yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" görüşlerine yer verdi.