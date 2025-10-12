Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.10.2025 12:26

KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), tam burslu öğrenciden sınıf tekrarı nedeniyle 3 yıl sonra talep edilen 325 bin lira öğrenim ücreti ödemesinin, sınıf tekrarı yapılan dönemdeki ücret olan 54 bin 939 liraya indirilmesini sağladı.

KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü

KDK'nın kararına göre, 2020'de İstanbul'da özel bir üniversiteye tam burslu olarak yerleşen bir öğrenci, hazırlık sınıfında başarılı olamadı ve 2021-2022 akademik döneminde sınıf tekrarı yaptı.

Üniversite tarafından, sınıf tekrarı nedeniyle burs hakkını yitireceği yönünde bildirimde bulunulmayan öğrenci, sistemde "tam burslu" olarak gözükmeye devam etti.

Üniversite, üçüncü sınıfa geçtiğinde, sınıf tekrarı yaptığı dönem nedeniyle öğrenciden güncel yıllık eğitim tutarı olan 325 bin lira ödemesini talep etti.

Talep edilen ücreti ödeme gücünün olmadığını, söz konusu durumun üniversite burs yönergesine aykırı olduğunu ileri süren öğrenci, kendisinden ücret alınmaması veya sınıf tekrarı yaptığı dönemdeki ücreti ödemesi için KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, dostane çözüm için üniversite yönetimiyle temasa geçti.

KDK'nın yaptığı görüşmeler sonucu üniversite, 2025-2026 akademik yılı için talep edilmesi gereken 325 bin lira öğrenim ücretinden vazgeçti ve 2021-2022 akademik yılında geçerli olan 54 bin 939 liranın ödemesini kararlaştırdı.

ETİKETLER
KDK İstanbul
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan Mersin balığını koruma projesine ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı
14:29
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti' iddialarına yalanlama
14:28
Fındık ihracatından 1,6 milyar doları aşkın gelir sağlandı
14:00
Türkiye, mobil kullanım süresinde Avrupa birincisi
13:56
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından tıbbi malzemelerin acilen bölgeye ulaştırılması çağrısı
13:42
İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü
Şanlıurfa'daki kazılarda 3 bin yıllık kamusal yapı bulundu
Şanlıurfa'daki kazılarda 3 bin yıllık kamusal yapı bulundu
FOTO FOKUS
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ