12.10.2025 11:21

Ankara merkezli "rüşvet" soruşturmasında 9 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda, ilgili bakanlıktan talep edilen izin belgelerinden menfaat temin edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Ankara merkezli "rüşvet" soruşturmasında 9 tutuklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 9'u sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara merkezli 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda, izin belgelerinden menfaat temin edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet almak", "rüşvet vermek" ve "rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verilen, aralarında ihraç, emekli kurum personeli, personel aile yakını ve şirket yetkililerinin bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ankara Milli Savunma Bakanlığı Memur
