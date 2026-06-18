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Gündem
TRT Haber 18.06.2026 07:35

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında, diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantının en önemli başlığı ABD-İran barışı.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

MGK toplantısında Vaşington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak.

ABD-İran anlaşmasına dair provokatif açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları konuşulacak.

Doğu Akdeniz'de atılacak adımlar değerlendirilecek

Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar da masada olacak.

Soykırımcı İsrail ile yakınlaşan Rum Yönetimi'nin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını "Ada'da yakılmak istenen fitne ateşi" olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor.

Toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar konuşulacak.

Terörsüz Türkiye hedefi de kurulun gündeminde. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor.

Hem bu çalışmalar hem de sahadaki son durum toplantıda değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ile 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının masaya yatırılması da bekleniyor.

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