Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmut Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer Öğretmen Ataması
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