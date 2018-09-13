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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan YÖK'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ziyaret etti. Görüşmede öğretmen yetiştirme ve lise eğitimi konuları ele alındı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuktan YÖKe ziyaret

YÖK Başkanı Yekta Saraç Saraç, Twitter'dan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

Selçuk ile öğretmen yetiştirme ve lise eğitimi düzeyi konularında fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Saraç, görüşmelerin bundan sonra periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

 


 

Ziyarette, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: YÖK Başkanı Yekta Saraç, twitter, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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