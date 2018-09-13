Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan YÖK'e ziyaret

YÖK Başkanı Yekta Saraç Saraç, Twitter'dan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

Selçuk ile öğretmen yetiştirme ve lise eğitimi düzeyi konularında fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Saraç, görüşmelerin bundan sonra periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

2- Ziyarette öğretmen yetiştirme ve lise eğitimi düzeyi konularında fikir alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/LuGaloTQhN — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 13 Eylül 2018

Ziyarette, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da yer aldı.

Kaynak: AA