Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki dalgalanmaya karşı yeni adımlarımız olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel'de düzenlenen TESK Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bizim geleneğimizde esnaf Ahi'dir"

Bilindiği gibi bizim geleneğimizde esnaf Ahi’dir. Ahi’nin kelime kökeni, kardeşlikten ve cömertlikten gelir. Tarihimizde Ahi demek ticarette ve sosyal hayatta kardeşliği, dayanışmayı, cömertliği esas alan kişi demektir. Tasavvuftaki uhuvvet ile Ahilik’teki kardeşlik aynı yola çıkar.

Asırlar boyunca Anadolu’da devletin zayıf düştüğü, toplumun birliğe ve dirliğe ihtiyaç duyduğu dönemlerde Ahiler devreye girmiştir. Adeta bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan, savunan Ahiler kendi içlerinde de sıkı bir mesleki ve ahlaki disiplin oluşturmuşlardır.

"Ahilik yalnızca kendini değil tüm toplumu düşünmektir"

Ahilerin asıl gücü kendi içlerindeki bu nizamdan, ihlastan gelmektedir. Bu yolun esası çok kazanmak değil helalinden kazanmaktır. Ahilik yalnızca kendini düşünmek değil tüm toplumu düşünmektir. Ecdadımızın bu meseleyle ilgili sayısız tavsiyeleri vardır.

"Köksüz bir kurum varlığını uzun süre devam ettiremez"

Bugün de 307 meslek dalındaki 1 milyon 733 bin üyesiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’muzu Ahiliğin bayraktarı olarak değerlendiriyoruz. Konfederasyonumuz kendisine mevzuatla verilen sorumlulukların yanında asıl tarihi misyonunu yerine getirebildiği ölçüde milletimiz nezdindeki gücünü, etkisini sürdürecektir. Köksüz bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi köksüz bir kurumun da varlığını uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değildir.

"Ülkemizin adı olumsuzluklarla anılmaya çalışılıyor"

Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde sizlere yine çok önemli görevler düşüyor. Son 5 yıldır ardı ardına yaşanan hadiselerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Yaşadığımız bunca hadiseye rağmen ne siyasi istikrarımız ne ekonomik gücümüz ne de sosyal bütünlüğümüz zarar gördü. Böyle olduğu halde ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla yan yana anılmaya çalışılıyor.

"Türkiye'nin tercihi serbest piyasa ekonomisinden yanadır"

AK Parti döneminde ülkemizi dünyaya açacak serbest piyasa ekonomisini güçlendirdik. Ekonomimizi olumsuz etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa ekonomisi dışına çıkmadan düzeltmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin bugün tercihi ve uygulamaları serbest piyasa ekonomisinden yanadır.

"Zor dönemler, zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirir"

Her kim bu seçimlerin (Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği) üzerinde en küçük bir gölge olduğunu söylerse hem demokrasiye hem de Türkiye'ye bühtan ediyor demektir.

Zor dönemler, zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirir. Biz de ülkemizin içinden geçtiği dönemin nezaketine ve önemine uygun kararlar almaktan ve uygulamaktan asla çekinmiyoruz.

"Yeni adımlarımız olacak"

Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. İhracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz.https://t.co/wXfc0YckVX pic.twitter.com/40Apzqrwj6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Eylül 2018

Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu doğrultuda yeni adımlarımız olacak.

"Çok ciddi bir tasarrufta bulunduk"

Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, planlaması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşıyarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk.

"Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız"

Yüzde 50'lere varan faiz oranı olduğu zaman... Böyle yüzde 50 karlılıkla kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur, normalde olmaz. Bu gerçek ortadayken faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız.

Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynı, değişen bir şey yok. Merkez Bankası bağımsız ya dolayısıyla o kendi kararını kendi alır, ayrı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz konusundaki hassasiyetim aynı, değişen bir şey yok. Merkez Bankası bağımsız. Dolayısıyla o kendi kararını kendi alır, ayrı.https://t.co/q0NlziABFH pic.twitter.com/AU0zsu3Ynx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Eylül 2018

Bugüne kadar Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini tutturduğunu görmedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben bugüne kadar Merkez Bankasının açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim.https://t.co/q0NlziABFH pic.twitter.com/tiz1SyUvxj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Eylül 2018

"Döviz bahanesiyle zam yapanlar iflah olmayacaklardır"

Bankalar kredi faizlerini aşırı şekilde yükselterek ve kredi musluklarını kısarak, reel sektör fiyatları şişirerek yangının üzerine adeta körükle giderlerse bundan herkes zararlı çıkar. Bu dönemde döviz bahanesiyle, dolarizasyonla sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde bire 3, bire 5, bire 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kamuda ciddi bir tasarrufa geçiyoruz. İsraf ekonomisi değil üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz.https://t.co/wXfc0YckVX pic.twitter.com/ewKSfY3WMl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Eylül 2018

Bu yaşadıklarımız bize zorla yamanmak istenen, özel olarak üzerimize atılmaya çalışılan sahte bir dalgalanmanın ürünüdür.

Kaynak: TRT Haber / AA