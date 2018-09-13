Bakan Akar: İdlib'de askeri operasyon bölgeyi felakete sürükler

Milli Savunma Bakanı Akar, "İdlib yeni bir krizin eşiğinde. Rusya, İran ve müttefiklerimizle barış ve istikrarın getirilmesi, insani dramın engellenmesi için çalışıyoruz" dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de herhangi bir askeri operasyonun bölgeyi bir felakete sürükleyeceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "İdlib yeni bir krizin eşiğinde. Rusya, İran ve müttefiklerimizle barış ve istikrarın getirilmesi, insani dramın engellenmesi için çalışıyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...