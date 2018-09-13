  • 13 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.375
    EURO 7.417
  • BIST 92126.48
    ALTIN 246.974
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Akar: İdlib'de askeri operasyon bölgeyi felakete sürükler

Bakan Akar: İdlib'de askeri operasyon bölgeyi felakete sürükler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de herhangi bir askeri operasyonun bölgeyi bir felakete sürükleyeceğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Akar: İdlibde askeri operasyon bölgeyi felakete sürükler

Milli Savunma Bakanı Akar, "İdlib yeni bir krizin eşiğinde. Rusya, İran ve müttefiklerimizle barış ve istikrarın getirilmesi, insani dramın engellenmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER