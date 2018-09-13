Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 'Suriye' raporu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere yönelik faaliyetlere dair rapor hazırladı.

"Suriye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgeleri Faaliyet Raporu (2017-2018)" başlıklı çalışmada, cami, Kur'an kursu onarım ve inşası, şiddet eğilimli sözde dini akımlarla mücadele, din görevlilerinin tespiti, görevlendirilmesi, koordinesi ve eğitimi, yayın hizmetleri ve insani yardım faaliyetleriyle ilgili bilgilere yer verildi.

Türk ordusunun manevi yönden desteklenmesi sağlandı

Rapora göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşması için ilk günden itibaren tüm imkanların seferber edildiği, harekatın başladığı saat 04.00'te bölgeye yakın illerdeki tüm camilerde sela okutularak, kahraman Türk ordusunun manevi yönden desteklenmesi sağlandı.

Dini müesseselerin tadilatı için 10 milyon lira harcandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer yardım kuruluşlarının iş birliğiyle terör örgütlerince bölgede tahrip edilen camilerin yapım ve onarımı gerçekleştirildi.

Cerablus, Azez, El Bab, Rai, Mare, Türkmenbareh, İhtimlat ve Ahterin'de 108 caminin onarımı tamamlandı. Bu hizmetler için toplam 10 milyon 40 bin lira değerinde harcama yapıldı. Onarımına temmuz ayında başlanması planlanan Savran, Ahterin, Çobanbey, Mare ve Azez köy ve beldelerindeki 160 caminin tadilatı için keşif çalışmaları tamamlandı. Yapılacak tadilatların maliyeti yaklaşık 5 milyon lira olarak öngörüldü.

Ayrıca Cerablus ve El Bab köy ve beldelerinde cami tadilatı için Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yerinde tespit çalışmaları yapıldı. Azez, El Bab ve Cerablus müftülük binaları için toplam 360 bin lira ödeme yapıldı.

Prestij cami projeleri kapsamında, Türkiye'nin tarihi cami mimarisini yansıtan eserlerin ilçe merkezlerinde inşasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

30 Arapça video hazırlandı

Bölgede sunulan hizmetlerde DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere terörün ördüğü korku duvarlarının yıkılması, şiddet eğilimlerinin yok edilmesi, kalplere yeniden sevgi, şefkat ve merhamet tohumlarının ekilmesi hedeflendi.

Koordinatör müftülerce irşat faaliyetleri kapsamında, din görevlilerine rehberlik ve bilgilendirme yapıldı.

"Size Hayat Vermesi İçin" adlı proje kapsamında, özellikle sosyal medya olmak üzere internet ortamında izlenebilecek 30 Arapça video hazırlandı. Bu videolar sosyal medya kanalıyla haftada üçer bölüm olarak yayınlandı.

Din görevlilerinin maaşları ödendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bölgedeki din hizmetinin kalitesini artırmak için din görevlilerinin tespiti ve görevlendirilmesi sağlandı. Bu kapsamda Azez, Cerablus, El Bab, Mare Rai bölgelerinde 5 koordinatör görevlendirildi.

Komisyonlar sayesinde geçen yılın mart ayı itibarıyla bölgedeki mülakatta başarılı bulunan bin 19 imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi görevlendirildi.

Bu yılın haziran ayı itibarıyla bölgede 9 müftü, 1 müftü yardımcısı, 1 yerel meclis evkaf müdürü, 6 murakıp, 4 Kur'an kursu müdürü, 1 Kur'an kursu müdür yardımcısı, 17 memur, 311 imam-hatip, 257 müezzin-kayyım, 519 kadın Kur'an kursu öğreticisi, 291 erkek Kur'an kursu öğreticisi, 20 hatip, 1 güvenlik görevlisi, 5 evkaf müdürlüğü hizmetlisi ve 29 hizmetli olmak üzere toplam bin 472 görevli bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde mahalli din görevlilerin maaşları her ay Türkiye Diyanet Vakfınca karşılanırken, Mayıs 2017-Haziran 2018 döneminde toplam 5 milyon 465 bin 50 lira maaş ödemesi yapıldı.

Görevlilerin seçiminde temsil gücü ve mesleki yeterliğe sahip olma, geçmişte ve hali hazırda terör örgütleriyle bir bağlantısı bulunmama, radikal kesimlere mensup olup olmama gibi ilkeler göz önünde bulunduruldu. Bundan dolayı 607 Suriyeli din görevlisi Türkiye'de periyodik eğitime alındı.

Dini istismar ve şiddetle mücadele edildi

Dini istismar ve şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan yayınlar, Arapça'ya tercüme edilerek bölgede ücretsiz dağıtıldı.

Bu kapsamda, "İnancım", "İbadetim", "Ahlakım" ve "Peygamberim" isimli kitaplardan 120 bin, "Çocuk", "Genç", "Aile"

adlı broşürlerden 60 bin, "Dini İstismar ve Tedhiş Hareketi-DEAŞ" isimli kitapçıktan 5 bin, "el-Fıkıh I-II" kitabından 10 bin, "Yaz Kur'an Kursu Etkinlik Kitabı" ile "Dinimi Öğreniyorum" isimli kitaptan ise 5 bin dağıtıldı.

Öte yandan kadın din görevlileri aracılığıyla bölgedeki kız çocuklarının ve kadınların eğitimine devam edildi.

İhtiyaç sahipleriyle buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, milletin yardım elini Suriyeli ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

Bu kapsamda, 195 milyon lira değerindeki bin 850 tır yardım malzemesi Halep'te zulme uğrayanlara ulaştırıldı. Bölgede günlük 50 bin ekmek, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Elif Ba, Kur'an-ı Kerim, siyer kitabı dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da selalar okutuldu.

Türk askerlerince terörden arındırılan bölgede, etkin ve verimli bir din hizmeti sunulabilmesi amacıyla 2 il müftü yardımcısı, 4 ilçe müftüsü ve bir vaiz koordinatör olarak görevlendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının üst düzey yetkilileri tarafından bölgeye periyodik ziyaretler gerçekleştirildi.

Afrin ve Cinderes bölgesinde bu yıl mart ayında ihalesi tamamlanarak ramazan ayında ibadete açılan 3 cami için toplam 321 bin lira ödendi.

Bölgede görev yapacak din görevlileri için yapılan mülakatta 102 kişi başarılı bulunurken, bunlardan 73'ü göreve başladı. Bölgede savaştan dolayı oluşan dini boşluğu kapatmak üzere biner Elif Ba, Kur'an-ı Kerim, siyer kitabı ve Kürtçe mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Öte yandan öğrencilere ve kurumlara, eğitim materyali desteği verildi.

Türk askerinin ihtiyaçları karşılandı

Türkiye Diyanet Vakfınca 19 Mart 2018'den itibaren Afrin, Kastel, Cindo, Deyr Sivan, Bülbül, Cinderes bölgelerinde toplam 3 bin 200 aileye ekmek, su, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç maddeleri dağıtıldı.

Burseya Dağı'nda görev yapan Türk askerine şubat-mart aylarında 24 soba, 14 çadır, 50 branda, 735 yatak, battaniye ve çarşaf desteği verilirken, kontrol noktalarında bulunan askerlerin su, ekmek ve kumanya ihtiyaçları da karşılandı.

Bu yıl ramazan ayında 2'şer bin gıda ve temizlik kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan ayı boyunca Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan Cinderes, Afrin, Şerran, Mabatlı, Raco ve Bülbül'de toplam 10 bin 500 kişiye iftar verildi.

Kaynak: AA