Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Gazete
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