Burası Suriye'nin İdlib kenti...

Kanalizasyon ve yağmur suyu iç içe geçmiş. Kirli su, çadırların etrafını kaplamış durumda. Uzaktan bakıldığında derme çatma barınaklar, bir göletin üzerinde yüzen yaprakları andırıyor. Hem hava sıcaklığı sıfırın altında hem de kötü hijyen koşullarında hayat sürüyor.

İç savaş nedeniyle farklı noktalardan göç edenlerle birlikte kentin nüfusu 5 milyona dayanmış durumda. Göç edenlerden büyük bir bölümü bombalardan kaçmak için Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan kamplarda yaşamını sürdürüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İdlib'de kara kış hakim

Çadırlarda kalanların sayısı da azımsanamayacak derecede. Kışın gelmesiyle birlikte bu kamplarda yaşayanlar için yalnızca bombaların ürkütücü sesi değil, dondurucu soğuk, kar ve sağanak da çekilmez bir hal alıyor.

TRT Haber ekibi de, kısa süre önce şiddetli fırtına ve sağanağa esir olan o kamplara girdi.

Ziyad Ahmedi 31 çocuğu ve 2 hanımıyla birlikte Serakib'teki çatışmalar yoğunlaşınca, Kefer Aruk'taki bu kampa göç etmek zorunda kaldı. 2 çadıra zor sığan aile bugünlerde zorlu kış şartlarıyla mücadele etmek zorundalar.

“Çok mağdur durumdayız. Gıda bulmakta güçlük çekiyoruz. Burada bulduklarımızla yaşamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi dağın kenarında perişan bir halde yaşıyoruz. Yağmur yağınca evlerimizin naylon brandası üzerinden içeri su akıyor.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Soğuk, kar ve salgın hastalık

İlk bakışta dondurucu soğukta yalın ayak gezen, burnu akan çocuklar göze çarpıyor. Hayat yalnızca çocuklar değil, bombardımanda sakat kalanlar için de oldukça zor.

Kampta kalanlar ısınma ihtiyacını mazot sobalarıyla karşılamaya çalışıyor. İmkan olursa kömür desteği de yapılıyor.

Kamplardaki en büyük problem alt yapı sorunu. Kampı çevreleyen atık su kanalları da oldukça ilkel. Bu yüzden tuvalet suyunun çadırlara temas etme riski bulunuyor.

Bir diğer problem ise çöpler. Kullanılmış bebek bezleri başta olmak üzere tüm atıklar çocukların ayak bastığı yerlerde kol geziyor. Bir diğer deyişle çocukların salgın hastalığa yakalanma riski oldukça yüksek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

En büyük destek Türkiye'den

Bölgeye özellikle Kızılay ve AFAD öncülüğünde çalışan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Türkiye'den büyük yardımlar gidiyor.

2020 yılında başlatılan yardım kampanyasında İdlibli mazlumlar için 150 milyon lira bağış toplandı.

Bölgede 50 bine yakın briket ev inşa edildi. Kızılay ekipleri aracılığıyla günde 30 bin ekmek dağıtımı yapılıyor.

Ekipler sağlıktan ısınmaya kadar birçok temel ihtiyacı karşılamaya çalışsa da kamplardaki sorunlar hala devam ediyor.

Haber: Muratcan Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz