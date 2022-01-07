Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İklim Şurası'nın, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK'lerden 500'den fazla konuşmacının katkı sağladığı çevrim içi toplantılarla başladığı duyuruldu.

Katılımcıların ilk görüşleri alındı

Şura öncesi yapılan toplantılarda, katılımcıların iklim değişikliğine uyum, sera gazı azaltımı, karbon piyasaları ve yeşil finansman, yerel yönetimler, göç ve sosyal politikalar başlıkları altında ilk görüşleri alındı.

"Tüm paydaşlarımızın aktif katılım sağladığı toplantılarda ortaya konulan görüşler sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefi doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların altyapısını oluşturacak."