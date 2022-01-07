TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen, "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet’i Anma Programı"na video mesaj gönderdi.

Şentop, "Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin insan hakları ve demokrasi sorunlarını bütün uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış, çok önemli bir siyasetçiydi" dedi.

Batı Trakya’nın yiğit evladı Dr. Sadık Ahmet’i, anma programına gönderdiğim video mesajla yad ettim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.



Bir yiğit düşer, bin yiğit yetişir...@yurtdisiturkler pic.twitter.com/hidYZ8Aixl — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 7, 2022



''Batı Trakya Türklerinin medarı iftiharı Dr. Sadık Ahmet''

Sadık Ahmet'in, Batı Trakya Türklerinin, Lozan Barış Anlaşması ile başlayan, uluslararası anlaşmalarla sahip olduğu hak ve özgürlükleri yok sayan Yunanistan hükümetinin, haksız ve hukuksuz politikalarını, hukuk temelinde bütün dünyaya duyurduğunu vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

"Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türklerin uluslararası hukuka göre kazandığı ve sahip bulunduğu kollektif hakları yok saymaya çalışan zalimlere meydan okuyan bir yiğitti. Batı Trakya Türklerinin medarı iftiharı Dr. Sadık Ahmet, Yunan parlamentosuna gönderilen ilk Türk milletvekili olarak Batı Trakya Türklerinin insan hakları ve demokrasi sorunlarını bütün uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış, çok önemli bir siyasetçiydi. İsmiyle müsemma, milletine sadıklığı tescilli olan kahraman Sadık Ahmet'in davası, şahsi olamayacak kadar insani ve hukuktan yanaydı.

Sadık Ahmet'i, Batı Trakya'daki Türklerin haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması'nın 72'nci yılında, 24 Temmuz 1995'te, henüz 48 yaşındayken öldürdüğünü zannedenler, Dışişleri Bakanlığımıza her gelen resmi mektuba, 'Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ankara' adresiyle onun adını ve davasını nakşettirdiğimizi bilsinler. Sadık Ahmet davası, insanlık, hak, hukuk ve millet davasıdır. Cesaretin, millet olma şuurunun ve insanlık davasının sembolü olan Ahmetlerimizi toprağa düşürdüğünü zannedenler, açtığı yol ve tesis ettiği inancın sonsuz olduğunu bilmelidirler."