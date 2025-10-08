Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
Gündem
AA 08.10.2025 14:51

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Komisyonun, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 14. toplantısının ilk oturumunda, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Komisyon, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM), Hak İnisiyatifi Derneği, Barış Vakfı ile Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) temsilcilerini dinleyecek.

