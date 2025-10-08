Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
Gündem
AA 08.10.2025 14:32

Adalet Bakanlığı'nın "Hayat Varsa, Umut da Vardır" projesine birincilik ödülü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen "Hayat Varsa, Umut da Vardır" projesinin, Avrupa genelindeki 30 proje arasında birinci seçilerek, EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'nü kazandığını belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın "Hayat Varsa, Umut da Vardır" projesine birincilik ödülü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, onarıcı adalet anlayışıyla insanı önceleyen "Hayat Varsa, Umut da Vardır" projesinin Avrupa'da ödül aldığını belirtti.

Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen "Hayat Varsa, Umut da Vardır" projesine Avrupa genelindeki 30 proje arasında birincilik ödülünün verildiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Dünyada bir ilk olan projemizle, kadın hükümlüler ve çocuklarına fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan destek sağlıyor, toplu yaşama uyumunu artırıyor, yeniden topluma kazandırılmalarını güçlendiriyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızı ve onarıcı adalet anlayışımızı yansıtan bu güzel projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Bakan Tunç, paylaşımında, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen projenin uygulanmasına ilişkin görüntülere yer verdi.

