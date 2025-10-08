Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
TRT Haber 08.10.2025 13:51

7 isim daha AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 7 isme rozetlerini takdim etti.

7 isim daha AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kongre merkezinde, grup toplantısına katıldı.

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında milletvekillerine seslenen Erdoğan, 1 Ekim 2024'ten 21 Temmuz 2025'e kadar süren yasama yılındaki çalışmaları dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından, AK Parti’ye geçen 7 belediye başkanına rozetlerini taktı.

 



İşte AK Parti'ye geçen isimler:

Bu kapsamda CHP'den istifa eden Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Demokrat Parti'den istifa eden Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara, DEVA Partisinden istifa eden Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ve Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir, Yeniden Refah Partisinden istifa eden Bingöl Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol, Bingöl Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek ve Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan'a rozetleri takıldı.

ETİKETLER
AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
