08.10.2025 13:06

İstanbul Havalimanı, yeniden dünyanın en iyisi seçildi

İstanbul Havalimanı, New York merkezli seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından okuyucuların katılımıyla düzenlenen anket sonucunda "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

İstanbul Havalimanı, yeniden dünyanın en iyisi seçildi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada 330'dan fazla noktaya düzenlediği uçuşlarla "küresel aktarma merkezi" vasfını her geçen gün güçlendiren İstanbul Havalimanı, seyahat yayıncılığının en prestijli dergilerinden Conde Nast Traveler okuyucuları tarafından bir kez daha "Dünyanın En İyi Havalimanı" ilan edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın aynı ödüle bir kez daha layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilgen, misafirlerin beklentilerini aşmayı, onların güven ve konforunu en üst düzeyde tutmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Conde Nast Traveler'in seyahat konusunda tecrübeli ve titiz okuyucularından gelen bu takdir, yolcu deneyimine olan hassasiyetimizin ve özenle yürüttüğümüz çalışmalarımızın hizmet kalitesinin en güzel göstergesidir. Dünyanın en iyi havalimanı olarak seçilmek, yalnızca altyapımıza değil, insan kaynağımıza ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önemin de kanıtıdır. Bu başarının havacılık operasyonlarımızın yanı sıra tüm çalışma alanlarımızda odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik ve yenilikçilik yolculuğumuzda attığımız doğru adımların ve misafirlerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı iki senedir üst üste zirvede

New York merkezli 116 yıllık tarihe sahip yayın grubu Conde Nast'ın lüks seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından düzenlenen "Okuyucuların Seçimi" anketine katılan 100 binlerce seyahatseverin oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ardından 2025'te de zirveye yerleşti.

Ankette, Singapur'un Changi Havalimanı ikinci, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

"Travel+Leisure" dergisi tarafından da 2 yıl üst üste "Dünyanın En iyi Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı, küresel ölçekteki başarısını bir kez daha tescilleyerek uluslararası alanda Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı
