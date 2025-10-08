Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
Gündem
AA 08.10.2025 12:53

DMM'den nadir toprak elementleriyle ilgili iddialara yalanlama

DMM), "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, endüstriyel üretim hazırlıklarının Türkiye'nin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürdüğünü vurguladı.

DMM'den nadir toprak elementleriyle ilgili iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsız olduğunu bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir. Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir, endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

ETİKETLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Dezenformasyon
