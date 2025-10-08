Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
TRT Haber 08.10.2025 14:46

Gazze'nin sesi İstanbul Üniversitesi'nden yükseldi

İstanbul Üniversitesi, 6-7 Ekim'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle Gazze’de yaşanan insani dramı akademik, sanatsal ve vicdani bir perspektiften ele alındı. İki gün süren programlarda sempozyum, anma yürüyüşü, tematik sergi, farkındalık etkinlikleri ve LED ekran gösterimi gerçekleştirildi.

Gazze'nin sesi İstanbul Üniversitesi'nden yükseldi

Etkinliklerin ilk günü olan 6 Ekim Pazartesi, “İstanbul’dan Gazze’ye: İşgal, Millî Mücadele ve Hürriyet” başlıklı sempozyumla başladı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda, Gazze’de yaşanan insani kriz tarihsel, siyasi ve sosyolojik yönleriyle değerlendirildi.

Alanında uzman akademisyenlerin katıldığı oturumlarda, Osmanlı sonrası dönemde bölgenin geçirdiği dönüşüm, uluslararası hukuk çerçevesinde yaşanan ihlaller ve bölgedeki insani sorunların çözümüne yönelik öneriler ele alındı.

İstanbul Üniversitesi’nin köklü bilim geleneğini “Açık Kapı – Açık Bilim” vizyonu ve Perspektif 2053 hedefiyle birleştiren program, Üniversitemizin toplumsal sorumluluk anlayışının bir yansıması oldu. Sempozyumda yapılan konuşmalarda, bilimsel üretimin vicdani bir sorumlulukla birleştiğinde toplumsal farkındalığa dönüştüğü vurgulandı.

Gazze’nin yaşadığı acıyı, umudu ve direnişi sanatsal bir dille ifade edildi

7 Ekim Salı günü de İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirilen anma ve farkındalık programlarıyla devam etti.

Saat 12.00’de kampüs bahçesinde düzenlenen “Gazze’yi Anma Yürüyüşü” ile başladı. Ardından, 12.30’da “Gazze’de Hayatını Kaybedenler için Anma Programı” gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde İÜDER tarafından Rektörlük Protokol Yolu’nda düzenlenen “Gazze Etkinliği”, dayanışma ve insani duyarlılık temalarını öne çıkardı. Programın son etkinliği olarak ise saat 14.30’da Rektörlük Fuaye Alanı’nda açılan “Filistin’in Renkleri 2 Sergisi”, Gazze’nin yaşadığı acıyı, umudu ve direnişi sanatsal bir dille ifade etti.

İstanbul Üniversitesi görsel hafızanın gücüne olan inancıyla önemli bir farkındalığa daha imza attı. 6-7 Ekim 2025 tarihlerinde Tarihi Seraskerat Kapısı önünde kurulan dev LED ekranda Gazze’de yaşanan soykırımın belgeleri sergilendi. Türkçe ve İngilizce altyazılı görüntüler, 24 saat kesintisiz olarak izlenebildi. Gazze’de yaşanan trajedi; İstanbul’un en işlek ve kadim alanlarından biri olan, tarih boyunca şehrin sosyal ve kültürel belleğinin merkezi konumunda bulunan, dünyanın en eski meydanlarından Beyazıt Meydanı’nda gözler önüne serildi. 

İki gün süren bu kapsamlı etkinlikler, İstanbul Üniversitesi’nin tarih, sanat ve bilimi bir araya getiren akademik yaklaşımıyla; Gazze’de yaşanan trajediye dikkat çekmeyi, insani duyarlılığı canlı tutmayı ve barış çağrısını güçlendirmeyi amaçladı.

