Gündem
AA 06.10.2025 19:28

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu emekli askerleri dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim'de yapılacak 14. toplantısında emekli askerler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini dinleyecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu emekli askerleri dinleyecek

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek 14. toplantının birinci oturumunda, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

Komisyon, ikinci oturumda ise Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM), Hak İnisiyatifi Derneği, Barış Vakfı ve Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) temsilcilerini dinleyecek.

ETİKETLER
TBMM TBMM Komisyonları Terörsüz Türkiye
