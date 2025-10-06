81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyıp boyunlarına kefiye bağladı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Bugün 81 ilde kurdukları zincirin, Gazze’de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu ifade eden Yeşilyurt, 'Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız." diye konuştu.

Yeşilyurt, slogan atmayıp vicdanlarıyla haykırdıklarını, sessiz kalmalarının Gazze’nin en gür çığlığı olacağını kaydetti.

Daha sonra kadınlar zincir oluşturarak bir süre yürüdü.

Açıklamaya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba da katıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile el ele tutuşup "Gazze İçin Sessiz Çığlık" zinciri oluşturdu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan zulmü herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nu dünyanın sadece seyrettiğini anlatan Genim, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık." dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş ile partililer katıldı.

Tekirdağ'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar zincir oluşturup, basın açıklaması yaptı.

Yozgat

Yozgat Otogar mevkisinde toplanan kadınlar, ellerindeki pankartlar ile Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal, bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele vererek tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Öçal, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadığını belirtti.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Sivas

Sivas'ta AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Sivas Devlet Hastanesi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kadınlar, kol kola girerek zincir oluşturdu ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharın, bir bebeğin hiç yaşayamayacağı çocukluğun adının "Gazze" olduğunu söyledi.

Hatip, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak ve el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını dile getirdi.

Kırıkkale

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti'li kadınlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla meydanda zincir oluşturdu.

AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerine seslendiklerini dile getirdi.

Etkinliğe, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de Köprübaşı mevkisinde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişlerle Atatürk Caddesi üzerinden Necdet Ersan Kültür Parkı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi, etkinliği Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Gazze'de yaşanan dramın bir an önce sona ermesini dileyen Çelebi, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlara indiklerini kaydetti.

Niğde

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri meydanda zincir oluşturdu.

AK Parti Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul, burada yaptığı açıklamada, sadece kadın kimlikleriyle meydanlarda olduklarını ifade ederek, meselenin dünyadaki taşıdıkları unvanların olmadığını ve insanlık meselesi olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Ciftçibaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ve partililer katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti'li kadınlar, ellerindeki "özgür Filistin", "özgür Gazze", "sözün bittiği yer" yazılı döviz ve pankartlarla meydanda halka oluşturdu.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, yaptığı açıklamada, "Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." diye konuştu.

Etkinlik, kadınların Sivas Caddesi'nde yürüyüş yapmasının ardından sona erdi.

Kırşehir

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerinde Gazze’yi destekleyen döviz ve pankartlarla Ahi Evran Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Burada konuşan AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, yaşananların ağır bir zulüm ve insanlık dramı olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "Kırşehir'den ve Türkiye'nin tüm illerinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Nehirden denize özgür Filistin. Bugün tek bir şey söylüyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Barış kadınla mümkündür." ifadesini kullandı.

Aydın

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

"Eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum." diyen Gazzeli annenin sesini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Edremit, "Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.

Etkinliğe, Aydın'da temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

İzmir

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, "Özgür Filistin", "Mazlumun duası zalimi yıkar", "Filistin özgür olacak" yazılı pankartları taşıdı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, yaptığı açıklamada, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak, bunu tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde zincir oluşturduklarını belirten Dalkıran, şöyle konuştu:

"Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede? Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

Açıklamanın ardından AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri zincir oluşturarak sessiz bir şekilde Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğe, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı da katıldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda katılımcılar "Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" yazılı dövizleri taşıdı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Gazze'deki yıkımı anlatan fotoğraflar taşıdı.

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, barışçıl bir şekilde yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in hukuksuz müdahalesiyle karşılaştığını hatırlattı.

Birçok dünya ülkesinin müdahaleyi seyrettiğini anlatan Sabancı, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

Denizli

Bayramyeri Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Özgür Gazze " ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıdı.

Katılımcılar zaman zaman "Filistin özgür kalacak" şeklinde slogan attı.

Burada konuşan AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Tekaslan, Gazze'nin sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tekaslan, İsrail'in Filistin'de insanlığı katlettiğini kaydetti.

Programa AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Manisa

Manisa'da kadınlar, Hatuniye Camisi önünde "Sessiz Çığlık Zinciri" oluşturdu.

Etkinlikte konuşan AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, "Duvarlara kanla yazılmış isimler, yitip giden hayaller ve hiç göremeyecek çocukluklar var. Bu acının adı Gazze." dedi.

Gazze'deki annelerin sesi olmak için meydanlarda buluştuklarını anlatan Kaplan, "(Bir torba un bulabilsem ölüme razıyım) diyen Gazzeli annenin sesine ses olmak için buradayız. Gazze, bu çağın insanlık imtihanıdır." diye konuştu.​​​​​​​

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine, AK Parti il ve ilçe kadın kolları üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kadınlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek, soykırıma karşı vicdanın ve dayanışmanın gücünü simgelemek için el ele tutuşup zincir oluşturarak sessiz duruş sergiledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmünü görmezden gelenlere "Kalbiniz nerede?" diyerek tepki gösterdi.

Barışın kadınlarla mümkün olduğunu belirten Söylemez, "Yüce Rabb'imiz mealen 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir, bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir' diye buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır." dedi.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da etkinliğe destek olmak için kadınların yanında yer aldı.

Mersin

Mersin'de de AK Parti'li kadınlar, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nin önünde topladı.

"Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan kadınlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını sessiz durarak protesto etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, sessizliklerinin Gazze'nin en gür "çığlığı" olacağını söyledi.

Kadınlar olarak el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlara indiklerini vurgulayan Abacı, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de katıldı.

Hatay

Hatay'da AK Parti'li kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği için il binası önünde toplandı.

Katılımcılar daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İstanbul Hatay Kardeşlik Çarşısı'na yürüdü.

Burada açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, "Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Behçet Akın da yer aldı.

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları üyeleri, Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak zincir oluşturdu.

İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meriç Şen, barışçıl amaçlarla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hamdolsun Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir' temennisi vardı. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor."

Etkinliğe katılan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de kadınlara destek verdi.

Konya

AK Parti Konya İl Kadın Kolları üyeleri, Kültürpark'ta bir araya gelerek, ellerinde Filistin'e destek pankartları ile Kılıçarslan Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada ellerini kenetleyerek sessiz insan zinciri oluşturan kadınlar adına, 81 ilde düzenlenen ortak basın açıklamasını okuyan Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak istediklerini söyledi.

Bugün 81 ilde kurulan zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizler Konya'dan, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum’dan ve Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın dört yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Barış kadınla mümkündür." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de katıldı.

Aksaray

Aksaray'da da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti Aksaray İl Kadın Kolları üyeleri, ellerinde bayraklar ve pankartlarla Filistin'e destek mesajları verdi.

Ellerini kenetleyerek insan zinciri oluşturan kadınlar adına ortak basın açıklamasını okuyan İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Kanat, şöyle konuştu:

"Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamd olsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı."

Kanat, kararlı bir duruşla Filistin'e ses olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Karaman

AK Parti Karaman Kadın Kolları üyeleri ise Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, ellerinde pankartlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Bender, burada ortak basın açıklamasını okudu.

Bütün kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimliğiyle Gazze için bir araya geldiklerini ifade eden Bender, "Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne de taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir." dedi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'ndaki etkinlikte, katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve destek mesajları taşıyan dövizlerle Gazze halkına desteklerini gösterdi.

İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zübeyde Balı, Gazze'de yaşanan trajediyi hatırlatarak, "Bir çocuğun göremeyeceği baharı, bir bebeğin yaşayamayacağı çocukluğu... İşte bu acının adı: Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlardayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" ifadesini kullandı.

Balı, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla uluslararası sularda hukuksuz müdahaleye uğrayan Küresel Sumud Filosu'na verdiği destekten de bahsederek, gönüllülerin güvenle ülkelerine dönüşlerinin sağlandığını ifade etti.

Etkinlik, katılımcıların el ele tutuşarak bir zincir oluşturmasıyla sona erdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, TBMM Divan Katibi ve AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda partili katıldı.

Samsun

Türkiye'nin tüm illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen buluşmada Samsunlu kadınlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Öğretmenevi önünde toplandı. Katılımcılar, el ele tutuşarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunluların Filistin meselesine büyük duyarlılık gösterdiğini söyledi. Köse, Gazze meselesine yönelik desteğin barış ve huzur sağlanana kadar süreceğini vurguladı.

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu da barışın kadınların sayesinde olacağını vurguladı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Çankırı

Çankırı'da Kucaklama Taşı mevkisinden başlayan programda, katılımcılar el ele tutuşarak oluşturdukları zincirle Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlara çıktıklarını söyledi.

Çilhan, kurdukları zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından program sona erdi.

Tokat

Tokat'ta Hıdırlık Meydanı'ndaki programda, katılımcılar el ele tutuşarak zincir oluşturdular.

Burada konuşan AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanı Nurgül San,"Bugün burada sessizliğin en gür haykırışa dönüştüğü anı yaşıyoruz. Bizler yüreğinde Gazze'nin acısını hisseden insanlık onurunu savunan kadınlar olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmak için toplandık." dedi.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve çok sayıda kadın katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Kışla Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgiloğlu ise kadınlara çiçek hediye etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü yaptığı konuşmada, kadınlar olarak zulme sessiz kalmadıklarını söyledi.

Köylü, Filistin için 81 ilde tek yürek olduklarını kaydetti.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ile vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Çorum Kadın Kolları İl Başkanı Semra Akyüz Özdağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmasını dünyanın seyrettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla adaletsizliğe karşı sessiz kalmadığını söyledi.

Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını belirten Özdağ, gönüllülerin "Biz elimizden geleni yaptık. Umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir." şeklinde temennileri paylaştıklarını kaydetti.

Filistin'de yaşananların "insanlık meselesi" olduğuna işaret eden Özdağ, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olabilmek için el ele verdik. 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." ifadelerini kullandı.

Amasya

Kunç Köprü’den başlayan ve Yavuz Selim Meydanı’nda sonra eren yürüyüşün ardından AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, yaptığı açıklamada, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını belirten Gürlevik, "Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarının değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı, 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze’ye bir umut ışığı olabilmişizdir.'" ifadelerini kullandı.

Sinop

Sinop'ta da kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde meydanda el ele tutuşarak zincir oluşturdu

AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Efe Özvin yaptığı açıklamada, "Bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız." dedi.

Bursa

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, bugün 81 ilde kurdukları bu zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz-yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın seyrettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz. Vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

Etkinliği, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı AK Parti Bursa milletvekilleri ile 17 ilçenin kadın kolları başkanları katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, ellerinde Filistin ve Türkiye bayraklarının yanı sıra üzerinde "Özgür Gazze", "Şiddetin en ağırı Gazze’de", "Barış kadınla mümkün" yazılı pankartlarla katıldı.

Kadın kolları üyeleri daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nın çevresinde insan zinciri oluşturdu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti.

Karadayı, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını dile getirdi.

Bilecik

Bilecik'te Atatürk Parkı önünde toplanan AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla zincir oluşturarak yürüdü.

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Bilecik'ten ve Türkiye’nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerine seslendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Barış kadınla mümkün. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı."

Yalova

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kent Müzesi önünde düzenlenen etkinlikte AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Etkinliğin 81 ilde yapıldığını belirten Battal, "Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir!. Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum.' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" ifadesini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü, partili yöneticiler ve çok sayıda kadın ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ve çeşitli dövizlerle destek verdi.

Eskişehir

Eskişehir'de AK Parti'li kadınlar, Valilik Meydanı'nda el ele tutuşarak Filistin halkına destek verdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını dile getiren Ertorun, "Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık." diye konuştu.

Balıkesir

Balıkesir’de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, İsrail’in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan, konuşmasında barışın kadınlarla mümkün olduğunu belirterek, "Bugün kadınlar olarak, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimiz tüm dünyayı göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze’de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de katıldığı basın açıklamasının ardından "sessiz" yürüyüş gerçekleştirildi.

Kütahya

Kütahya'da AK Parti'li kadınlar, Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı, yaptığı açıklamada, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'na dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını belirten Çakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık."

Etkinlikte katılımcılar, insan zinciri oluşturdu.