TRT Haber 06.10.2025 12:37

AK Parti Kadın Kolları'ndan "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği

AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği 81 ilde gerçekleştiriliyor.

AK Parti Kadın Kolları'ndan "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği

Etkinlik AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edildi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturacak.

Sessiz duruş, zulme karşı güçlü bir çığlığa dönüşecek. İstanbul'daki buluşma noktası Üsküdar sahili olacak.

AK Parti Kadın Kolları'ndan "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar sahilinden başlayarak, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

