CHP'de istifalar sürüyor

Menzil Çakmak, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.

Çakmak, delege seçimleri sırasında ilçe başkanının yeğeni tarafından kendisine ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğu iddiasında bulundu.

"Üzerimdeki baskılar, yaşanan şiddet olayları ve benim değerlerimle örtüşmeyen yönetim anlayışı nedeniyle görevimden istifa ediyorum" diyen Çakmak, ayrıca partiye üye olmak isteyenlerin de çeşitli sebeplerle engellendiği iddiasında bulundu.

Menzil Çakmak, yaşananları CHP Antalya İl Başkanlığı'na iletmesine rağmen yönetimin 'koltuk koruma' anlayışıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye başkanı İsa Yıldırım ve 7 meclis üyesi de CHP'den istifa etmişti.