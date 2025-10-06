Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.10.2025 11:43

CHP'de istifalar sürüyor

CHP'de istifalar sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa etti.

CHP'de istifalar sürüyor

Menzil Çakmak, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.

Çakmak, delege seçimleri sırasında ilçe başkanının yeğeni tarafından kendisine ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğu iddiasında bulundu.

"Üzerimdeki baskılar, yaşanan şiddet olayları ve benim değerlerimle örtüşmeyen yönetim anlayışı nedeniyle görevimden istifa ediyorum" diyen Çakmak, ayrıca partiye üye olmak isteyenlerin de çeşitli sebeplerle engellendiği iddiasında bulundu.

Menzil Çakmak, yaşananları CHP Antalya İl Başkanlığı'na iletmesine rağmen yönetimin 'koltuk koruma' anlayışıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye başkanı İsa Yıldırım ve 7 meclis üyesi de CHP'den istifa etmişti.

ETİKETLER
CHP Antalya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Bakan Ersoy: Son 8 yılda 9 binden fazla kültür varlığımızın iade edilmesini sağladık
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
12:04
Bursa'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
11:52
Karahantepe'de 12 bin yıl öncesine ait insan yüzlü dikili taş bulundu
11:55
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor
Iraklı genç, kurşun kalemin ucunu işleyerek minimal heykeller yapıyor
Iraklı genç, kurşun kalemin ucunu işleyerek minimal heykeller yapıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ