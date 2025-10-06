Açık 20ºC Ankara
Sağlık
AA 06.10.2025 10:39

Bakan Işıkhan: Diyabet hastası evlatlarımız 76 binden fazla reçeteyi karşıladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldıklarını anımsatarak, "2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık" bilgisini verdi.

Bakan Işıkhan: Diyabet hastası evlatlarımız 76 binden fazla reçeteyi karşıladık
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Işıkhan, NSosyal hesabından, Tip 1 diyabet hastalarının tedavilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

18 yaşın altında olup, diyabet hastalığıyla mücadele edenlerin yaşam kalitelerini artırıp, hasta ailelerine maddi destek sağladıklarını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık.

23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

OKUMA LİSTESİ