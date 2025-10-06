Açık 20ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.10.2025 11:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle, Gebele’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Azerbaycan’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Gebele şehrinde düzenlenecek Zirveye katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup, Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."

ETİKETLER
Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
OKUMA LİSTESİ