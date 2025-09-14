Açık 21.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 14.09.2025 09:08

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 2 kez toplanacak

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yoğun mesaisine yeni haftada da devam edecek. Çarşamba günü yapılacak 10'uncu toplantıda, uzmanlar ve akademisyenler dinlenecek. Bazı sivil toplum kuruluşları ise perşembe günkü 11'inci toplantıda görüşlerini sunacak.

Uzmanlar görüşlerini aktaracak, bölgeyi tanıyan sivil toplum kuruluşları önerilerini sunacak. Tarihi Komisyon, yeni haftada da yoğun mesai yapacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada 2 toplantı gerçekleştirecek.
Çarşamba günü yapılacak toplantıya çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan uzmanlar ve akademisyenler katılacak.

Terörsüz Türkiye hedefine giden sürece ilişkin görüş ve tavsiyelerini aktaracaklar. Perşembe günü yapılacak 11'inci toplantıdaysa Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı sivil toplum kuruluşları ağırlanacak.

Farklı kesimlerden konukların görüş sunduğu 9 toplantı yapıldı

Tarihi Komisyon bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinden birçok ismi dinledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yaptı.

Süreçte şehit yakınları ve gazilerin görüşleri alındı. Baro başkanları ile eski meclis başkanları, tavsiyelerini dile getirdi. İş dünyası ve sendikalar sürecin ekonomik boyutuna ilişkin konuştu. Diyarbakır anneleri ile Cumartesi ve Barış Anneleri de dinlenenler arasındaydı.

Tüm bu görüşmelerin ardından, siyasi partilerin olası yasal düzenlemelere dair önerileri masaya yatırılacak.

Terörsüz Türkiye
