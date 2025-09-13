Açık 18.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.09.2025 21:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriğini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyetle İstanbul'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriğini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Giannopoulos'u İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti.

Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyetle görüştü.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Gazze'deki gelişmeler ele alındı

Kabulde, İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  kabulde İsrail’in Kudüs’teki tasarruflarının Kudüs’ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Erdoğan, soykırımcı Netanyahu’nun en son Katar’a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail’in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriğini kabul etti

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. 

Recep Tayyip Erdoğan
Sakarya Zaferi'nin 104. yılında Dua Tepe'de selamlama uçuşu
