Milletvekili geçici aday listelerine yönelik itirazlar incelenip karara bağlanacak

14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin 24 siyasi partinin geçici aday listesi açıklandı.
Geçici aday listelerine yönelik il seçim kurullarına yapılacak itirazlar için süre doldu. İtirazlar il seçim kurullarınca bugün saat 23.59'a kadar incelenip karara bağlanacak.
Milletvekili adaylığından istifa edecekler için son gün 18 nisan
Takvime göre en geç 18 Nisan'da milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmeleri gerekiyor.
19 Nisan'da istifa, ölüm veya inceleme sonucu aday listelerinde meydana gelen eksiklikler siyasi partilerce tamamlanacak. Aynı gün YSK, milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.
Listeler Resmi Gazete'de yayımlanacak. Oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.
Gümrüklerde oy kullanma işlemi
27 Nisan'da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 4 Mayıs'ta propaganda dönemine girilecek ve seçim yasakları devreye alınacak.
7 Mayıs'ta radyo ve televizyonlarda propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.