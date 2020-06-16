Keşmir'deki dramı dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. "Keşmir Benim Adım" adı ile bir şarkı hazırladı. Hazırladığı şarkı büyük ses getirdi. Şarkı projesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'ya ait.

Babuşcu, Keşmir'de Müslüman halkın yaşadığı sıkıntılar sonrasında harekete geçti. Keşmir'de yaşananlara Türkiye ve dünyanın ilgisini çekmek için bir proje başlattı.

"Türk milleti olarak hep Keşmir halkıyla birlikte olacağız"

Seslendirmesini ABD'li şarkıcı Della Miles'ın yaptığı, sözlerin Turgay Evren'in yazdığı, müziğini ise Ali Tolga Demirtaş'ın yaptığı bir klip hazırladı. Klipte, Keşmir'deki halka uygulanan şiddete ilişkin görsellere yer verildi.

Proje, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, klibi sosyal medya hesabından paylaşıp destek istedi. Babuşcu, Alvi'nin mesajına teşekkür ederek, "Türk milleti olarak hep Keşmir halkıyla birlikte olacağız" sözlerine yer verdi.

Daha önce Kudüs için de bir klip hazırlayan Babuşcu'nun bir sonraki hedefi, Doğu Türkistan'daki zulme dikkat çekmek.