Sağlık personeli 16-22 Haziran tarihleri arasında tercih yapabilecek
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. 16-22 Haziran tarihleri arasında tercih yapılabilir" dedi.
ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Kıymetli adaylarımız, KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz.Tercihlerinizi 16-22 Haziran tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 16, 2020
Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alınacağını açıklamıştı.
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