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11 bombalı eylem düzenleyen 7 terörist yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı.
Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Afrin'de YPG/PKK'nın 2 hücre evine baskın düzenlendi.
Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin opersayonlar yakanlandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 terörist, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır"
Etiketler: Terör örgütü PKK son dakika afrinSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 15:11
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