Millet İttifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turuna Güngören ve Esenler ilçesiyle devam etti. Güngören'de seçim otobüsüyle tur atıp vatandaşları selamladı.

Köyiçi Meydanı'nda halka seslenen İmamoğlu, "Ben, sizin moralinizi yükseltmeye geliyorum demiştim. Şimdi meydanlarda sadece ben değil, herkesin gülümsediğini görüyorum. Lütfen kalan 2 günü iyi değerlendirelim." dedi.

Daha sonra Esenler'de halkla buluşan İmamoğlu, kadınlara ve gençlere çağrı yaptı:

"Bu şehrin kenar ilçesi kalmayacak, herkes eşit olacak. Biz, insana hitap ediyoruz. Onun için kadın, çocuk, genç diyoruz. Kadınlar, hayata katılacak, mutlu ve huzurlu olacak, kendilerini güvende hissedecek."

İmamoğlu, Fatih ve Kağıthane'de düzenlenen Halkla Buluşma programlarına da katıldı.

Kaynak: TRT Haber