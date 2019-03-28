Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haymana'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz. Yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız.

Kaynak: TRT Haber