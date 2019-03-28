İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da CHP ile ortaklaşa düzenledikleri mitingde konuşma yaptı.

Akşener, konuşmasında seçimlerin bir yerel seçim olduğunu hatırlattı, "Muhtar seçeceğiz belediye meclis üyesi seçeceğiz. Belediye başkanı seçeceğiz, büyükşehir olmayan illerde il genel meclisi üyesi seçeceğiz. Onların kim olduklarını, onların hangi projeleri yaptıklarını onların hangi hizmet anlayışı içinde olduklarını takip edin ona göre o verin." dedi.

Akşener birlik ve beraberlik mesajını da yineledi, "Allah rızası için sakın ola dostlarınızla, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, ahbaplarınızla, komşularınızla kötü olmayın." çağrısını yaptı.

Kaynak: TRT Haber